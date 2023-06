Prince of Persia: The Lost Crown: Brandneues Gameplay mit dem Prinzen

Springend und kämpfend bahnt sich der Prinz im neuen Gameplay-Video zu Prince of Persia: The Lost Crown seinen Weg.

Einen animierten Trailer zeigte Ubisoft heute zu Prince of Persia: The Lost Crown, dem neuen Action-Adventure-Plattformer, der beim Xbox Showcase am Sonntag seine weltweite Ankündigung feierte.

Doch mit dem Trailer wurden die Zuschauer nur in Stimmung gebracht, denn es folgten rund 4 Minuten Spielszenen, die aus dem Szenario des Berg Qaf.

Prince of Persia: The Lost Crown wird am 18. Januar 2024 für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Animierter Trailer:

Berg Qaf Gameplay: