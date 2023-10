PUBG: Battlegrounds: Details zum Arcade-Modus Survivors Left Behind

Mit dem Halloween-Update für PUBG: Battlegrounds ist der neue Arcade Modus Survivors Left Behind jetzt spielbar.

Im Battle Royale-Shooter PUBG: Battlegrounds ist ab sofort der Arcade-Modus „Survivors Left Behind“ auf Konsolen spielbar.

Im Halloween-Modus kämpfen Spieler im Trupp mit bis zu vier Spielern gegen die Horden von fehlgeschlagenen Klonen aus Massenversuche auf der Karte Haven.

Das Ziel von „Survivors Left Behind“ ist es, die Wellen von Gegnern zu überstehen und Missionen zu erfüllen, damit euer Überleben gesichert ist.

Mit einfachen Waffen aus dem Automaten könnt ihr euch anfangs verteidigen. Eure Routen führen euch nicht nur an den Hungrigen vorbei, ein Generator, der aufgetankt werden muss, führt euch zum sicheren Ausgang.

In Acht nehmen solltet ihr euch vor den neun verschiedenen Typen an Hungrigen. So begegnet ihr einfachen „Prototypen“, während Bombenentschärfer- bzw. Molotow-Hungrige euch mit Granaten und Brandsätzen das Leben zur Hölle machen.

„Dr. Hunger“ hingegen wirft nicht nur eine gefährliche Chemikalie um sich, er kann auch andere Hungrige unverwundbar machen. In dem Fall hilft es nur den Doc direkt anzugreifen bzw. nach leuchtenden Tentakeln Ausschau zu halten, mit denen er sich verbunden hat.

Als würdet ihr euch nicht ohnehin schon in einer Ausnahmesituation befinden, müsst ihr eure Leiste für Hunger sowie mögliche Statuseffekte im Auge behalten.

Es gibt vier Stufen für die Hungerleiste:

Blaues Symbol und blaue Leiste: Satt

Grün: Hungrig

Orange: Am Verhungern

Rot: Völlig ausgelaugt

Wer nicht gut genährt den Kampf gegen die Hungrigen bestreitet, wird unter verschiedenen Schwächeeffekten leiden. So ist dann das Sprinten nicht mehr möglich, zitternde Hände wirken sich auf das ruhige Zielen aus und ihr leidet unter einer verschwommenen Sicht.

Entgegenwirken könnt ihr dem Hunger und den Effekten, in dem ihr zusammenarbeitet und Materialien sammelt. Mit den Ressourcen lassen sich Nahrung, aber auch Heilmittel, Wurfwaffen oder aufgewertete Waffen herstellen.

Solltet ihr oder ein Kamerad dennoch mal das Zeitliche segnen, können mithilfe des blauen Chips am PC-Terminal Wiederbelebungen durchgeführt werden. Pro Match ist das aber nur drei Mal möglich.

Egal, wie ihr das Match beendet, werden die unbenutzten Materialien und hergestellten Gegenstände, mit Ausnahme der Waffen, in eurem Inventar für weitere Matches übernommen. Nach Abschluss einer Phase haben manche Spieler sogar das Glück auf eine Bonuswaffe oder ein Rüstungsteil.