Remnant II: 40 Minuten Koop-Gameplay mit heißen Gefechten

Ein neues Koop-Abenteuer steht in wenigen Tagen mit dem Nachfolger zu Remnant: From the Ashes in den Startlöchern.

Nachdem ihr zuletzt mehr über den Archetypen des Jägers erfahren konntet, gibt es jetzt rund 40 Minuten kooperatives Gameplay aus Remnant II.

Im Video der Kollegen von IGN zu sehen sind Spielszenen aus dem N’erud-Abschnitt. Zu dritt begibt sich das Team in rasante Gefechte, die mit unterschiedlichen Waffen ausgetragen werden.

Remnant II erscheint für Xbox Series X|S am 25. Juli. Vorbesteller der Ultimate Edition dürfen vier Tage früher spielen. Details und Links zur Vorbestellung haben wir hier für euch.