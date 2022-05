Saints Row Reboot: Neue Informationen zum Reboot aufgetaucht

Entwickler Volition und Publisher Deep Silver versorgen euch zwar immer wieder mit Neuigkeiten zum bevorstehenden Reboot von Saints Row, aber so wie es scheint sind einige bisher unbekannte Informationen bereits jetzt durchgesickert. Laut dem Insider Tom Henderson von WhatlfGaming sind einige interessante Features im Spiel enthalten, die so noch nicht bekannt sind.

Laut dem Insider wird es ein System namens „Flow“ geben, welche die Kämpfe in Saints Row beeinflussen sollen. Mit diesen Flow-Punkten könnt ihr spezielle Aktionen ausführen, wie zum Beispiel einem Gegner eine Granate in die Unterhose stecken und diesen dann in eine Gruppe weiterer Gegner schubsen oder einen Gegner mit einem gekonnten und spektakulären Upercut in die Lüfte befördern.

Eine weitere Neuerung soll die Möglichkeit sein, Perks zu erhalten. Laut den Meldungen sollen es fünf Perk-Slots geben. Der erste Perk soll nach Abschluss der ersten Mission freigeschaltet werden, die weiteren vier können dann während dem Spielverlauf mit In-Game-Geld freigeschaltet werden. Sie bestehen aus den drei Kategorien: Basic, Advanced und Ultimate.

Ebenso wurde erwähnt, dass durch die Eliminierung von Gegnern oder feindlichen Fahrzeugen ihr eure Lebenspunkte wieder auffüllen könnt.

Es sollen auch eine Vielzahl an Verbrecheraktivitäten eingeführt werden. Diese sollen euch zum Beispiel damit beauftragen Giftmüll zu entsorgen, Banken auszurauben, Tatorte zu fälschen oder Leichen zu entsorgen.

Schließlich erwähnte Henderson auch noch, dass angeblich nach der Veröffentlichung ein Multiplayer Modus geplant sei und dieser von einigen internen Testern schon gespielt wird.

Obwohl diese Informationen noch nicht konkret sowie auch noch nicht offiziell bestätigt wurden, ist es gut möglich, dass Volition und Deep Silver bei den diesjährigen Summer Game Fest im Juni uns noch mehr vom Spiel verraten werden.

Saints Row Reboot erscheint am 23. August 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One und Windows.