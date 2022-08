Saints Row Reboot: Neuer Charakter-Trailer stellt Kevin vor

Autor:, in / Saints Row Reboot

Nachdem euch Deep Silver Volition zuletzt den Verbrecher mit der Fliege vorgestellt hatte, folgt heute mit Kevin das nächste Mitglied, dass ihr im neuen Saints Row in eure Gruppe aufnehmt.

Kevin wird als Typ beschrieben, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dazu hat er gewisse Verbindungen und Fähigkeiten, um Aufmerksamkeit in Santo Ileso zu erregen.

Darüber hinaus ist er eine Legende in der Küche. Und auch wenn seine geheime Zutat das Verbrechen ist, so geht es ihm eher um Liebe als um Krieg. Außer, ihr stellt euch ihm in den Weg.

Neben dem Charakter-Trailer zu Kevin erfahrt ihr in einem weiteren Video mehr über die Figur von Greg Chun, der der Figur im Original seine Stimme leiht.