Saints Row Reboot: So erhaltet ihr den Marshall Raketenwerfer kostenlos

Autor:, in / Saints Row Reboot

Für das Saints Row Reboot könnt ihr euch den Marshall Raketenwerfer kostenlos schnappen, damit es so richtig kracht.

Wenn ihr es direkt zu Beginn des neuen Saints Row so richtig krachen lassen wollte, dann sichert euch jetzt den Marshall Raketenwerfer kostenlos.

Wie das hübsche Teil aussieht und was man damit so alles in die Luft jagen kann, zeigt ein kurzer Trailer.

Das Teil bekommt ihr ganz einfach, wenn ihr euren Spiel-Account mit eurem Account auf saintsrow.com verknüpft.

Ihr erhaltet den Raketenwerfer, wenn ihr das erste Mal das Spiel betretet.