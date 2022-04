Sea of Thieves: Neues Video stellt Legend of the Veil vor

Autor:, in / Sea of Thieves

Ein neues Video gibt detaillierte Einblicke in das kommende Legend of the Veil-Abenteuer von Sea of Thieves.

Im Zuge der aktuell laufenden Legends Week in Sea of Thieves wurde ein neues Video mit exklusiven Einblicken in die kommende Legend of the Veil Voyage veröffentlicht.

Das wiederholbare Abenteuer, in welchem Spieler verschiedenen Inseln bereisen, bietet unter anderem neue Rätsel und aufregende Entdeckungen, einen Besuch des Piratenlords, einen Blick in die Vergangenheit sowie ein stürmisches Finale auf hoher See.

Piratenlegenden dürfen sich auf neue kosmetische Items in Form eines Schiff-Sets, Waffen-Sets und Kostüm-Sets im Veil of Ancients-Stil freuen. Zudem wird das Max-Level der Athena Trading Company von 20 auf 30 erhöht.