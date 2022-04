Ubisoft: Quartz NFTs werden künftig in weiteren Spielen unterstützt

Erst im Dezember stellte Ubisoft seine Quartz NFT Plattform vor, die es Spielern erlaubt, sogenannte Digits zu handeln. Diese einzigartigen Ausrüstungsteile gibt es momentan nur für Ghost Recon: Breakpoint. Jedoch sollen schon bald weitere Spiele über Quartz unterstützt werden.

Auf der offiziellen Webseite bedankt sich Ubisoft jetzt bei allen Käufern: „Danke an alle Spieler von Ghost Recon: Breakpoint, die Ihre ersten Digits gekauft haben. Ihr besitzt nun einen Teil des Spiels und habt eure Spuren in seiner Geschichte hinterlassen. Nachdem das letzte Digit am 17. März 2022 veröffentlicht wurde, dürft ihr auf weitere Updates, auch für andere Spiele, gespannt sein.“