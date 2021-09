Sherlock Holmes: Chapter One: Spiel erscheint später für Xbox One und PS4

Sherlock Holmes Chapter One wird zu einem späteren Zeitpunkt für PS4 und Xbox One erscheinen.

Die Entwickler bei Frogwares haben beschlossen, sich mehr Zeit für die Arbeit an den PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von Sherlock Holmes Chapter One zu nehmen. Daher werden PC, PS5 und Xbox Series X/S diesen Herbst erscheinen, aber die Fassungen für PS4 und Xbox One sind für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Die Entscheidung fiel nach ausgiebigen Tests und Diskussionen zwischen QA, Teamleitern und den Leitern des Studios. Intern geht man davon aus, dass dieser Schritt sowohl den Spielern mit einer besseren Spielqualität als auch dem Entwicklerteam zugutekommt, das sich nun auf die Veröffentlichung für drei statt fünf Plattformen konzentrieren wird.

Sherlock Holmes Chapter One wird laut Angaben im Microsoft Store im November für Xbox Series X/S erscheinen.