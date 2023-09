Showcase 2023: RGG Direct Zusammenfassung

Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio hat soeben seine erste Übertragung für den Westen, die RGG Like a Dragon Direct, abgeschlossen, in der die kommenden Titel Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon: Infinite Wealth vorgestellt wurden.

Das VOD kann hier angesehen werden:

Die folgenden Trailer wurden enthüllt:

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Opening Cinematic

Like a Dragon: Infinite Wealth Story Trailer hier

Like a Dragon: Infinite Wealth Gameplay Trailer

Zusätzlich zu den Trailern, Charaktervorstellungen und Entwicklerkommentaren wurden in der RGG Like a Dragon Direct die folgenden Neuigkeiten bekannt gegeben:

Like a Dragon: Infinite Wealth

Das Erscheinungsdatum für Like a Dragon: Infinite Wealth wurde bekannt gegeben: 26. Januar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

wurde bekannt gegeben: 26. Januar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbestellungen für physische und alle digitalen Editionen von Like a Dragon: Infinite Wealth sind ab sofort möglich

sind ab sofort möglich Vorbestellungen beinhalten das Hero’s Booster Pack, mit dem Spieler schneller aufsteigen können, sowie ein Special Job Set, das die Jobs Linebacker und Tennis Ace enthält.

Like a Dragon: Infinite Wealth bietet ein einzigartiges RPG-Erlebnis mit Kämpfen mit mehr Tiefe, verbesserten Quality of Life Features und einem verbesserten Gameplay, das Geschwindigkeit und Strategie in den Fokus setzt. Die spielbare Party hat jetzt volle Bewegungsfreiheit während des Kampfes, was es dir ermöglicht, dich und deine Verbündeten strategisch zu positionieren, um Feinde effektiver auszuschalten.

bietet ein einzigartiges RPG-Erlebnis mit Kämpfen mit mehr Tiefe, verbesserten Quality of Life Features und einem verbesserten Gameplay, das Geschwindigkeit und Strategie in den Fokus setzt. Die spielbare Party hat jetzt volle Bewegungsfreiheit während des Kampfes, was es dir ermöglicht, dich und deine Verbündeten strategisch zu positionieren, um Feinde effektiver auszuschalten. Erlebe alles, was Honolulu zu bieten hat, mit einer Vielzahl von Aktivitäten in der Stadt. Mach malerische Fotos in Sicko Snap, hilf Ichiban, Geld zu verdienen in Crazy Delivery, inspiriert vom SEGA-Klassiker Crazy Taxi – und vieles mehr.

Der berühmte Badass Danny Trejo ist die Stimme von Dwight, dem Anführer der Barracudas, der mit Hilfe seines scharfen Geschäftssinns und seiner noch schärferen Machete den größten Markt für gefälschte Waren der Welt überwacht.

Der Schauspieler, Regisseur, Produzent und Aktivist Daniel Dae Kim ist die Stimme von Masataka Ebina, einem skrupellosen Anführer eines Yakuza-Syndikats.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Der aus Atlanta stammende Hip-Hop-Künstler J.I.D und der japanische Musiker Yojiro Noda arbeiten mit SEGA zusammen, um den Titelsong „Katatoki“ zu kreieren. J.I.D. befindet sich nach der Veröffentlichung seines gefeierten Albums „The Forever Story“ im Jahr 2022 auf Erfolgskurs und hat mit Hip-Hop-Größen wie Lil Wayne, 21 Savage, Lil Durk und anderen zusammengearbeitet. Yojiro ist der Leadsänger der Radwimps, die den Titelsong des Anime-Blockbusters Your Name geschrieben haben.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November 2023 und Like a Dragon: Infinite Wealth kommt am 26. Januar 2024 auf den Markt. Beide werden für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein.