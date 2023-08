Showcase 2023: THQ Nordic Event für morgen angekündigt

„ICYMI“, wie wir coolen „jungen Leute“ im Internet so sagen: Der THQ Nordic Ditgital Showcase 2023 beginnt morgen, am Freitag, den 11. August um 21:00 MESZ.

HandyGames wird erneut mit einer Pre-Show den Reigen eröffnen, wer Bock auf wundervolle Indie-Titel hat, schaltet rund 15 Minuten früher ein!

Der diesjährige Showcase wird nicht nur ein paar Weltpremieren bieten, sondern auch Neuigkeiten und Enthüllungen zu bereits bekannten Games. Wir wollen nicht alles verraten, aber Fans von Gothic, Alone in the Dark, Outcast: A New Beginning oder Trine 5 sollten auf jeden Fall einschalten.