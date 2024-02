Skull and Bones: CEO bezeichnet es als umfangreiches AAAA-Spiel

Autor:, in / Skull and Bones

Nach einer turbulenten Entwicklungszeit sticht Skull and Bones in diesem Monat in See. Aktuell läuft die Open Beta des Open World-Piratenspiels auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Das Spiel wird am 16. Februar 2024 als Vollpreisspiel erscheinen. In der jüngsten Telefonkonferenz verteidigte Ubisoft CEO Yves Guillemot jetzt den Preis.

Der CEO antwortete in einer Frage- und Antwort-Runde darauf, warum man die Spielerbasis durch einen solch hohen Preis direkt einschränkt. Stattdessen schlug man ein Free-to-Play-Modell vor, das würde besser zu den Live-Service-Angeboten des Spiels passen.

Die Entscheidung, Skull and Bones als mit einem „70,- Dollar Preisschild“ zu versehen, begründet Guillemot mit seinem Umfang und seiner Größe. Er bezeichnet es sogar als AAAA-Spiel, welches die Spieler auf lange Sicht überzeugen werde.

„Sie werden sehen, dass Skull and Bones ein vollwertiges Spiel ist. Es ist ein sehr großes Spiel, und wir glauben, dass die Leute wirklich sehen werden, wie umfangreich und vollständig das Spiel ist. Es ist ein wirklich vollwertiges, dreifach… vierfaches A-Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird“, so Guillemot.

Habt ihr in die Open Beta von Skull and Bones hineingeschaut? Wie ist euer Eindruck vom Spiel?