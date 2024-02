Skull and Bones: Präsentation mit Michelle Rodriguez

Autor:, in / Skull and Bones

Ubisoft präsentiert zusammen mit Michelle Rodriguez das neue Piratenspiel Skull and Bones.

Skull and Bones erscheint am 16. Februar 2024. Zuvor wird es eine offene Beta-Phase geben, die am 8. Februar starten wird. Details dazu haben wir euch bereits vorgestellt.

Nun hat Ubisoft zusammen mit Michelle Rodriguez ein neues Video zu Skull and Bones veröffentlicht. Dabei wird auch aufgezeigt, dass ihr das Piratenspiel nach euren eigenen Regeln spielen könnt.

Wer möchte, kann Skull and Bones bereits vorbestellen: