Song of Iron: Release-Trailer zum Wikinger-Abenteuer veröffentlicht

Der Release-Trailer zu Song of Iron zeigt euch, wie abwechslungsreich die Reise eures Nordmanns in diesem Action-Abenteuer verläuft.

Das Ein-Mann-Studio Resting Relic hat einen neuen Trailer zur Veröffentlichung von Song of Iron publiziert. In diesem seht ihr unter anderem die abwechslungsreichen Umgebungen, die von verschneiten Weiten über Wälder, Höhlen und Berglandschaften reicht.

Erwehrt euch der Gegner mit Bogen, Axt und Schild. Vorsicht ist dabei geboten, da euch die Pfeile aus-, die Waffen verloren- und euer Schild kaputtgehen kann. Sprung- und Kletterpassagen werden dabei ebenfalls gezeigt, wie auch die Möglichkeit Säulen zu verschieben.

Song of Iron ist für Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Mehr zum Spiel gibt es in unserem Song of Iron Test.

Den Trailer dazu gibt es hier: