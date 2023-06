Sonic Superstars: SEGA kündigt neues Sonic-Spiel an

Mit Sonic Superstars hat SEGA ein neues Sonic-Spiel beim Summer Game Fest enthüllt. Das Spiel soll im Herbst 2023 veröffentlicht werden.

In Sonic Superstars melden sich Sonic und seine Freunde zurück und das in einem völlig neuen Look! Begleitet Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose in einem Abenteuer, das den Begriff „klassisch“ auf eine neue Ebene heben soll. Verbündet euch mit euren Freunden, meistert neue Kräfte aus den Chaos Emeralds und rast durch brandneue Zonen auf eurem Weg, Dr. Eggman & Co. zur Strecke zu bringen.