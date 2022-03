SONY: Weitere Frauen erheben Vorwürfe des Sexismus bei PlayStation

Im November des vergangenen Jahres strebte Emma Majo eine Sammelklage gegen Sony an. Auch XboxDynasty hat darüber berichtet.

Die ehemalige IT-Sicherheitsanalystin von PlayStation warf dem Unternehmen vor, ein Arbeitsumfeld zu tolerieren und zu kultivieren, das weibliche Mitarbeiter diskriminiert, einschließlich solcher, die sich als weiblich identifizieren.

Die Behauptungen wies Sony zurück und forderte letzten Monat ein Gericht dazu auf, die Klage wegen des Fehlens von konkreten Fakten abzuweisen.

Laut den Anwälten von Sony fehle Majo „eine einzige Politik, Praxis oder ein Verfahren bei [PlayStation] zu nennen, die angeblich die Grundlage für eine weit verbreitete vorsätzliche Diskriminierung bildeten oder diskriminierende Auswirkungen auf Frauen hatten“.

Jetzt sind acht weitere Frauen vorgetreten, die früher bei PlayStation gearbeitet haben oder es immer noch tun. Sie alle haben ihre Aussagen wegen sexistischer Behandlung im Unternehmen der bestehenden Sammelklage hinzugefügt.

In ihren Aussagen beschreiben die Frauen unter anderem Verhaltensweisen, erniedrigende Kommentare und ungewollte Annährungsversuche in Niederlassungen von PlayStation in den USA.

Des Weiteren werden zu wenig Frauen für Führungspositionen in Betracht gezogen. So sollen bei einer Sitzung bei 70 Männern nur vier Frauen in Betracht gezogen worden sein. Bei den weiblichen Kandidaten fielen zudem Kommentare zum Familienleben, was bei den Männlichen nicht vorkam.

Kara Johnson, ehemalige Programmmanagerin, schrieb in ihrer Aussage: „Ich glaube, dass Sony nicht in der Lage ist, angemessen mit toxischen Umgebungen umzugehen.“