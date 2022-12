Square Enix: Yuji Naka und Taisuke Sasaki wegen Insiderhandel angeklagt

Autor:, in / Square Enix

Der Miterfinder von Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, und der ehemalige Square Enix-Mitarbeiter Taisuke Sasaki wurden nach ihrer Verhaftung wegen angeblicher Insidergeschäfte formell angeklagt.

Wie wir bereits berichtet haben, wurden die beiden ehemalige Square Enix-Mitarbeiter Yuji Naka und Taisuke Sazaki wegen angeblichem Insiderhandel verhaftet. Nun wird eine Anklage gegen beide Personen erhoben.

Yuji Naka hat aufgrund von Insiderinformationen knapp für 834.000 US-Dollar Aktien von Square Enix gekauft, nachdem ihm bekannt wurde, dass Square Enix in Zusammenarbeit mit ATeam Entertainment ein Final Fantasy VII: The First Soldier Spin-off für Mobilgeräte plant.

Taisuke Sazaki kaufte ebenfalls Aktien im Wert von rund 787.000 US-Dollar Aktien, mit dem Wissen, dass nach der öffentlichen Bekanntgabe von Final Fantasy VII: The First Soldier für Mobilgeräte der Marktwert deutlich steigen wird.

Zum Zeitpunkt der ersten Verhaftung verpflichtete sich Square Enix öffentlich zur Zusammenarbeit mit den Behörden: „Wir haben mit der Securities and Exchange Surveillance Commission uneingeschränkt kooperiert“, hieß es. „Da die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des Distrikts Tokio im Gange sind, werden wir auch weiterhin in vollem Umfang mit den Ermittlungen kooperieren.“ „Wir bedauern zutiefst die große Besorgnis, die dies bei allen Beteiligten ausgelöst hat. Wir haben diesen Vorfall streng gehandhabt, einschließlich interner disziplinarischer Maßnahmen gegen die verdächtigten Mitarbeiter.“