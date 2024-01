Star Wars Outlaws: Ubisoft korrigiert Veröffentlichungszeitraum

Mit Star Wars Outlaws erwartet euch ein Open-World-Spiel in der weit, weit entfernten Galaxis. Die Frage ist nur: Wann? Aufsehen erregte ein Disney-Parks-Blogbeitrag, in dem davon die Rede war, Ubisoft bringe das mit Spannung erwartete Spiel Ende 2024 auf den Markt.

Dieser Veröffentlichungszeitraum machte schnell die Runde, doch schon wurde die Aussage korrigiert. Inzwischen spricht man bei Ubisoft statt von „Ende 2024“ nur noch von „2024“. Ob es das nun besser oder schlechter macht, ist die andere Frage.

In besagtem – nun korrigiertem Blogpost – gab es außerdem eine vage Inhaltsbeschreibung; das meiste war allerdings zuvor schon bekannt. So erkundet ihr in Star Wars Outlaws als Kay Vess, einer angehenden Halunkin, gemeinsam mit ihrem Begleiter Nix ferne Planeten, immer auf der Suche nach der Freiheit und den Mitteln, ein neues Leben zu beginnen. Solltet ihr den Mut haben, euch auf Risiken einzulassen, so steckt die Galaxis voller Chancen.

Aus der Beschreibung geht auch hervor, dass es bekannte, ikonische Planeten aus dem Star Wars-Universum ebenso zu sehen gibt wie völlig neue Welten.

Einen Veröffentlichungstermin gab es für Star Wars Outlaws bislang nicht, allerdings wurde in der Vergangenheit berichtet, dass Ubisoft ein großes Spiel in das Geschäftsjahr 2024-2025 verschiebt. Zwar nahmen viele an, dass es sich hierbei um Star Wars Outlaws handelt, der Titel dieses großen Spiels wurde allerdings nie kommuniziert.