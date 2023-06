Starfield: Nur die Constellation Edition enthält keine Disc

Autor:, in / Starfield

Wie bereits im Vorfeld bekannt war, enthält die Starfield Constellation Edition keine Disc. Stattdessen gibt es einen gravierten Code auf einem limitierten Artwork.

Hier gibt es also nichts Neues. Doch gestern sorgte ein Posting vom Bethesda Support Team für Verwirrung. Dieser behauptete, dass auch in der Standard Edition von Starfield nur ein Code in der Box wäre. Dies stimmt aber nicht. Der Fehler wurde schnell entdeckt und der Beitrag umgehend wieder gelöscht. Da hatte sich die Falschmeldung aber schon verbreitet.

Aber um sicherzustellen, dass ihr richtig informiert seid, gibt es hier noch einmal die Bestätigung:

Starfield Standard Edition – Disc-Version

Starfield Constellation Edition – Gravierter Code auf Artwork (keine Disc)

