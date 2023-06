Starfield: Spencer unterstützt 30fps-Entscheidung

Autor:, in / Starfield

In einem Interview mit Giant Bomb bezog Phil Spencer offen Stellung zur Grafikleistung von Starfield auf der Xbox Series X/S und der Entscheidung für 30fps.

In einem Interview ließ Phil Spencer neue Details zu Bethesdas Starfield durchsickern. Ein pikantes davon ist die Grafikleistung des Spiels.

Im Vorfeld wurde bereits spekuliert, inwieweit die Engine die Leistung des Spiels beeinflussen könnte und was dabei herauskommt. Spencer steht dabei absolut hinter der Entscheidung von Todd Howard und Bethesda: Egal, ob ihr das Spiel auf der Xbox Series X oder der Xbox Series S spielen wollt, es wird in konstant 30 Bildern pro Sekunde laufen. Einen Performance-Modus wird es somit nicht geben.

Die Xbox Series X Version läuft mit 4K und 30fps, die Xbox Series S arbeitet mit 1440p und ebenfalls 30fps. Nach Redfall ist dies inzwischen der zweite Microsoft-Titel, der nicht die 60 Bilder pro Sekunde Grenze erreicht. Auf die Frage, warum man die Qualität der Grafik zugunsten der Bildrate nicht reduzieren möchte, antwortete Spencer:

„Es war eine kreative Entscheidung. Wir haben natürlich Spiele, die mit 4K/60 auf der Plattform laufen. Es ist keine Frage der Plattform, es ist eine kreative Entscheidung.“

Damit verstärkt Phil Spencer die Aussage von Tod Howard, der ebenfalls dazu gegenüber IGN Stellung bezog:

„Ich denke, es ist nicht überraschend, wenn man unsere vorigen Spiele ansieht, was wir vorhaben. Riesige, dynamische und umfassende Welten, wo so viel passieren kann. Und das wollen wir auch ermöglichen. Wir begrenzen die Bildwiederholungsrate, weil wir den Spielern all diese Möglichkeiten geben möchte, und nichts davon opfern wollen. Ihr solltet nicht immer nur über Bildraten nachdenken.“

Er verweist dazu darauf, dass die Xbox Series X in der Lage ist, diese Leistung aufzubringen. Bethesda sich jedoch für diese Grenze entschieden hat, um mehr Konstanz im Spiel und der Präsentation zu gewährleisten.

„Es funktioniert so gut, das ihr beim Spielen nicht darüber nachdenken werdet. Es schafft oft sogar deutlich mehr, manchmal 60 Bilder pro Sekunde. Aber auf Konsolen begrenzen wir es, weil wir diese Beständigkeit wollen, so dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt.“

Betrachtet man die letzten Konsolen-Versionen von Bethesda, ist diese Entscheidung durchaus gerechtfertigt. Gerade Fallout 4 und Skyrim hatten zu ihren jeweiligen Veröffentlichungen mit starken Schwankungen in der Performance zu kämpfen. Der Schritt die Bildrate hier also einzugrenzen, um so Kapazitäten zu sparen, könnte aufgehen. Das ausführliche Interview findet ihr direkt hier.