Tales of Arise: Entwickler haben mit Open-World-Setting geliebäugelt

Bandai Namco hatte länger in Erwägung gezogen Tales of Arise ein Open-World-Setting zu geben.

Bandai Namco hat mit Tales of Arise große Pläne. Der Titel sieht jetzt schon grandios aus, experimentierte aber ebenso mit neuen Spielmechaniken und dem Storytelling, um das Franchise auf ein neues Level zu bringen und für neue Spieler attraktiv zu machen. Bandai Namco hatte länger in Erwägung gezogen, dem Spiel ein Open-World-Setting zu verpassen. Es gibt sogar eine lauffähige Version davon.

In einem kürzlichen Interview mit IGN sagte der Produzent des Spiels, Yusuke Tomizawa, sich aber letztendlich dagegen entschieden zu haben, weil ein linearer Spielverlauf besser geeignet wäre, um sich auf den Kampf, das Geschichten erzählen und andere wichtige Aspekte des Spiels zu konzentrieren.

Yusuke Tomizawa sagte: „Wir dachten, dies sei der beste Weg für die Spieler, sich darauf zu konzentrieren, worum es bei Tales of Arise geht. Die Geschichte und die Charakterentwicklung. Ein lineares Gameplay ist der beste Weg, um dem Spieler dieses zu bieten.“ „“Wir haben tatsächlich darüber diskutiert, ob wir ein Open-World-Konzept oder ein lineares Konzept wählen sollten“, so Tomizawa. „Das war etwas, worüber wir in der Anfangsphase wirklich hin und her debattiert haben. Wir haben Tests durchgeführt, in denen wir beide Situationen simuliert haben, und letztendlich sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir uns, wie bereits erwähnt, aus Gründen, die wir den Spielern vermitteln wollen, für die lineare Variante entschieden haben. Wir dachten, dass dies der beste Weg für die Spieler ist, um wirklich zu genießen, worum es bei Tales of Arise geht. Nochmals, die Geschichte, die Charakterentwicklung, all das gute Zeug, wir dachten, dass dies der beste Weg ist, um dem Spieler dieses Gameplay zu vermitteln.“

Tales of Arise wird am 10. September für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Auf PS5 und Xbox Series X stehen 4K- und 60 FPS-Grafikoptionen zur Auswahl.