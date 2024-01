TEKKEN 8: Die eiserne Faust erhebt sich erneut

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus TEKKEN 8 an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Kampfspiel.

The King of Iron Fist Tournament – TEKKEN 8 – ist zurück und geht bereits in seinen achten Teil der Hauptserie.

Wir von XboxDynasty konnten bereits einen Blick auf das Spiel werfen und möchten euch heute einen exklusiven Einblick in das TEKKEN-Universum gewähren.

TEKKEN 8 bietet euch eine Vielzahl an Möglichkeiten, sei es die Avatar-Anpassung, der Charakter-Editor, das Ansehen von Wiederholungen eurer eigenen Matches bis hin zu vielen Offline- und Online Modi.

In unseren Videos zeigen wir euch, was alles möglich ist und wo ihr was erledigen könnt.

Wenn ihr ein Weltmeister werden wollt, gilt es die stärksten zu besiegen und klein anzufangen.

TEKKEN 8 bietet euch beispielweise den Modus Arcade Quest an, hier seid ihr ein Neuling und werdet mit hilfreichen Tipps versorgt, um irgendwann selbst als Weltmeister auf der Bühne zu stehen.

Der Weg zum Weltmeister bringt viele Herausforderungen mit sich, zum einen werden die Gegner immer schwerer und zum anderen müsst ihr die Techniken eures Charakters gekonnt einsetzten, um als Sieger vom Feld zu gehen.

Seid ihr fit genug und habt euren Kämpfer gewählt, dürft ihr auch online die Fäuste fliegen lassen. Hier steht euch dann im Hauptmenü der Multiplayer zur Verfügung oder ihr geht direkt in die Kampflounge.

In der Kampflounge könnt ihr gezielt gegen andere antreten, gegen die Geister des jeweiligen Kämpfers kämpfen und üben. Im Dojo steht für euch der Trainingsautomat bereit, um eure Techniken zu verfeinern.

TEKKEN 8 glänzt mit einer Vielzahl an Kämpfern, insgesamt stehen euch zum Release 32 Charaktere zur Verfügung. Bekannte wie Jin, Paul, Law, Yoshimitsu, King und co. aber auch im neuen Teil stehen euch neue Fighter zur Auswahl, die das TEKKEN Universum vergrößern.

Diese heißen Victor Chevalier, Reina und Azucena Milangros Ortiz Castillo. Bekannte Charaktere wie Anna Williams, Craig Marduk, Eddy Gordo, Armor King, Julia Chan oder Wang Jinrei fehlen. Weitere Kämpfer werden aber mit der Zeit das TEKKEN 8 Roster fühlen per DLC.

In unseren Videos zu TEKKEN 8 könnt ihr euch nun einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.

TEKKEN 8 erscheint weltweit am 26.01.204 und kann im Mircosoft Store vorbestellt werden, hier könnt ihr euch für eine der 3 verschiedenen Versionen des Spiels entscheiden.

