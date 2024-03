Temtem: Mikrotransaktionen werden abgeschafft

Autor:, in / Temtem

In Temtem werden die Mikrotransaktionen bald abgeschafft. In einem offenen Brief auf Steam sprach informierte Crema darüber, dass man auf das Feedback der Spiele reagiere und sie im Juni abgeschafft werden.

„Wir verstehen, dass das Monetarisierungssystem von Temtem von vielen Spielern als unpassend empfunden wurde, da unser Spiel nicht den traditionellen Regeln eines Live-Service-Spiels folgt.“ „Es ist zwar noch sehr früh, um über die Monetarisierung zukünftiger Projekte zu sprechen, aber wir haben aus dieser Situation gelernt und die Lektion ist klar, und wir werden diese Erkenntnisse für die Zukunft im Hinterkopf behalten“, heißt es im Brief.

Patch 1.7 soll im Juni veröffentlicht werden und die Mikrotransaktionen dadurch der Vergangenheit angehören. Mit dem Patch wird der Kauf der Premiumwährung dann nicht mehr möglich sein. Vorhandene Nova kann aber weiterhin für Kosmetika und Gegenstände genutzt werden. Fortan wird zum Kauf dieser Dinge die Temtem-Währung Federn genutzt.