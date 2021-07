The Ascent: Xbox Launch-Trailer lässt es krachen

Autor:, in / The Ascent

Ihr gehört zur Ascent Group, aber könnt ihr auch ohne sie überleben? Publisher Curve Digital und das schwedische Indie-Studio Neon Giant freuen sich, Spieler dazu einzuladen, sich in der mutigen neuen Welt von Veles einen Namen zu machen.

Der mit Spannung erwartete Debüt-Titel des Studios, The Ascent, ist ab sofort für PC, Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass erhältlich.

The Ascent ist der erste Titel von Neon Giant, einem neuen 12-Personen-Studio, das sich aus Veteranen der Spieleindustrie zusammensetzt, die einige der Köpfe hinter kultigen AAA-Titeln wie Gears of War, Bulletstorm und Wolfenstein waren.

In The Ascent tauchen die Spieler in die Arkologie der „Ascent Group“ ein, eine in sich geschlossene, von einem Unternehmen betriebene Metropole, die sich hoch in den Himmel erstreckt und mit Kreaturen aus der ganzen Galaxie gefüllt ist.

In der Rolle eines Vertragsarbeiters beginnt die Welt aus den Fugen zu geraten, als die Ascent Group aus unbekannten Gründen ihren Betrieb einstellt. Das Leben wird zum Überlebenskampf, denn rivalisierende Konzerne und Verbrechersyndikate versuchen, den leeren Raum zu füllen, und die Spieler müssen zu den Waffen greifen, um sie abzuwehren.

„Vor etwa drei Jahren gründeten wir Neon Giant, ein kleines Spielentwicklungsstudio mit der Überzeugung, dass mit dem richtigen Fokus und der richtigen Einstellung auch nur ein paar Leute großartige Erlebnisse und qualitativ hochwertige Spiele erschaffen können“, sagt Tor Frick, Creative Director und Mitbegründer von Neon Giant. „Wir haben eine Leidenschaft für die Erschaffung von lebendigen Welten und Action-Gameplay – das liegt in unserer DNA aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte in der Branche und The Ascent ist das Ergebnis der Leidenschaft und harten Arbeit unseres Teams.“ Arcade Berg, Mitbegründer und Creative Director des Studios, fügte hinzu: „In The Ascent fängt man ganz unten in der Nahrungskette an – das ist einfach das Leben eines Aufsteigers – aber im Laufe des Spiels wird man immer mächtiger, findet schicke Waffen, weitere Spielzeuge und Augmentierungen, die es einem ermöglichen, seine verdrehten Machtfantasien auszuleben – wenn man will – sogar mit Roboter-Tentakeln, die einem aus dem Rücken kommen. Wir nehmen euch mit in die weite Welt, in eine Megastadt voller Unruhen und stellen euch Charaktere vor, die einen Weg gefunden haben, in dieser Umgebung zu gedeihen. Wir hoffen, dass unser Spiel euch beim Spielen genauso viel Spaß macht und aufregend ist, wie es für uns war, es zu entwickeln.“

Hier gibt es den Launch-Trailer zu The Ascent: