The Elder Scrolls Online: PvP-Event Weißplankes Gemetzel & Charaktervorstellung von Jakarn

Im Online Rollenspiel The Elder Scrolls Online findet derzeit das PvP-Event „Weißplankes Gemetzel“ statt und es wird der Charakter Jakarn vorgestellt.

Nutzt das stürmische Wochenende und nehmt an „Weißplankes Gemetzel“, dem PvP-Event in The Elder Scrolls Online statt.

Aus dem kommenden Verlies-DLC „Ascending Tide“ stellt sich zudem ein richtiger Gauner vor.

Weißplankes Gemetzel PvP-Event

Mit „Weißplankes Gemetzel“ läuft im Spiel aktuell ein großes PvP-Event. Bis zum 01. März, um 16:00 Uhr können Spieler mit ihren Verbündeten gemeinsam umfassende Boni sowohl auf Allianzpunkte als auch Erfahrung nutzen und außerdem einzigartige Belohnungen erhalten, wenn sie an den verschiedenen PvP-Aktivitäten.

Alle weiteren Details zu Teilnahme und Belohnungen könnt ihr hier nachlesen.

Und für alle, die neu einsteigen oder noch etwas Hilfe im PvP benötigen, gibt es jetzt hilfreiche neue Community-Leitfäden.

Charaktervorstellung: Jakarn

Was kommt dabei heraus, wenn man eine verführerische Einstellung, einen Drang nach Abenteuern und die Lust auf Schätze kombiniert? Werft in der neuesten Charaktervorstellung einen genaueren Blick auf einen der berüchtigtsten und gleichzeitig teuflisch bezaubernden Gauner: den umwerfenden Jakarn!

Lernt Jakarn im kommenden Verlies-DLC „Ascending Tide“ kennen, der am 14. März für PC/Mac und Stadia und am 29. März für Xbox und PlayStation erscheint. Alle weiteren Informationen dazu könnt ihr hier nachlesen.