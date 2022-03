The Initiative: Die Hälfte des Kernteams hat das Studio letztes Jahr verlassen

Autor:, in / The Initiative

Der Entwickler The Initiative steckt offenbar in Schwierigkeiten, denn die Hälfte des Kernteams verließ das Studio im letzten Jahr.

Heute Mittag haben wir darüber berichtet, dass ein Senior Designer von The Initiative, dem Entwickler des Perfect Dark-Reboots, das Studio verlassen hat und zu The Coalition wechselte.

Doch der jüngste Abgang scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Denn, wie VGC berichtet, gab es im letzten Jahr eine rasante Anzahl von Kündigungen oder Entlassungen beim First-Party-Studio.

So soll die Hälfte des Kernentwicklerteams das Studio verlassen haben. Das sind immerhin 34 Personen, die bis dahin am Reboot von Perfect Dark gearbeitet hatten.

Unter den Abgängen sind einige wichtige Senior-Mitarbeiter. Darunter Game Director Dan Neuburger, Design Director Drew Murray, Lead Level Designer Chris O’Neill und Principal World Builder Jolyon Myers.

Auch die beiden ranghöchsten Autoren sollen kürzlich das Studio verlassen haben. Dazu kommen noch Technical Director, Tech Art Director, Lead Gameplay Engineer, Lead Animator, QA Lead und mehr.

Zieht man das Netzwerk LinkedIn zurate, dann sollen derzeit weniger als 50 Personen bei The Initiative beschäftigt sein.

Im September des vergangenen Jahres gingen The Initiative und Tomb Raider-Entwickler Crystal Dynamics eine Partnerschaft für das Perfect Dark Reboot ein. Angesichts der hohen Abgänge erscheint die Partnerschaft nun in einem anderen Licht.

Theoretisch ist es nicht auszuschließen, dass Crystal Dynamics eine wichtige, wenn nicht sogar die führende Rolle bei der Entwicklung des Spiels übernehmen wird, da bei The Initiative auch nur wenige offene Stellen ausgeschrieben sind.

Doch warum verliert The Initiative so viele Leute in wichtigen Positionen?

Dazu haben sich mehrere ehemalige Entwickler gemeldet, die Führungspositionen innehatten. Deren Aussage zufolge soll es einen Mangel an kreativer Autonomie und einen nur langsamen Entwicklungsfortschritt gegeben haben. Die Abgänge wurden zudem als schnell und heftig beschrieben, was eine starke Beeinträchtigung der Projektdynamik zur Folge hatte.

Weiterhin seien leitende Mitarbeiter auch wegen der vorgegebenen Richtung des Projekts durch Studio Head Darrell Gallagher und Game Director Daniel Neuburger unzufrieden und frustriert gewesen.

Darüber hinaus sei die Zusammenarbeit auch nicht so, wie sie auf der Webseite beschrieben wird. Offenbar wird kein kollaboratives und kreatives Umfeld gefördert. Stattdessen soll es eine Hierarchie von oben nach unten geben, bei der Gallagher und Neuburger stark in die Entscheidungen mit eingebunden sei. Erwartet wurde aber eine umgekehrte Hierarchie.

Diese und weitere Probleme scheinen die Ursachen für den nur langsamen Fortschritt zu sein.

The Initiative selbst sagte, man sei zuversichtlich, was das bestehende Team und Neuzugänge betreffe. Zudem wies man darauf hin, dass es in der Branche grundsätzlich Schwierigkeiten bei der Personalbesetzung gebe, nicht zuletzt auch wegen der Pandemie.

Darrell Gallagher, Studioleiter, sagte gegenüber VGC:

„Es ist keine kleine Aufgabe, ein Studio aufzubauen und eine geliebte Franchise neu zu erfinden. Bei der Gründung von The Initiative haben wir uns vorgenommen, Entwicklungspartnerschaften zu nutzen, um unsere Ziele zu erreichen, und wir sind wirklich begeistert von den Fortschritten, die wir in unserer Beziehung zu Crystal Dynamics sehen.“ „Auf diesem Weg ist es nicht ungewöhnlich, dass es personelle Veränderungen gibt, besonders in einer Zeit des globalen Umbruchs in den letzten zwei Jahren, und es liegt noch viel Arbeit vor uns, um unseren Spielern ein fantastisches Perfect Dark-Erlebnis zu bieten.“ „Wir wünschen all unseren ehemaligen Kollegen das Allerbeste, und ich bin zuversichtlich, was das Team und die neuen Talente angeht, die zu uns stoßen, und wir können es kaum erwarten, mehr mit den Fans zu teilen.“

Und was sagt Microsoft dazu?

Offenbar bringt man Geduld auf bzw. lässt den Teams genügend Zeit, damit sie sich bilden und etablieren können.