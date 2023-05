Autor:, in / The Lords of the Fallen

Ein möglicher Termin im Oktober ist jetzt für das Action-RPG The Lords of the Fallen auf Xbox Series X|S aufgetaucht.

Im letzten Jahr kündigte CI Games das Reboot zu Lords of the Fallen (2014) an. Das Dark-Fantasy-Action-RPG wird unter dem Namen The Lords of the Fallen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC mithilfe der Unreal Engine 5 entwickelt.

Mit dem 13. Oktober 2023 ist jetzt ein potenzieller Release-Termin des Spiels aufgetaucht. Der als zuverlässig geltende Twitter-User ALumia_Italia postete das Datum, ohne weitere Details zu nennen.

Mit dem Summer Game Fest 2023 vor der Tür ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir im Juni Neuigkeiten zu The Lords of the Fallen hören werden.