Autor:, in / The Lords of the Fallen

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober 2023. Dazu wurden die Collector’s Edition und mehr im Detail vorgestellt.

Entwickler HEXWORKS (ein CI Games-Studio) lädt Spieler ein, sich auf eine Reise durch eine riesige und tückische Welt zu begeben, wenn das Dark-Fantasy-Action-RPG Lords of the Fallen am 13. Oktober 2023 weltweit veröffentlicht wird.

Der geistige Nachfolger des 2014erLords of the Fallen erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und kann ab sofort vorbestellt werden.

Das Veröffentlichungsdatum wurde bereit mit einem neuen vierminütigen Trailer bekannt gegeben, der den Fans endlich einen ausführlichen Blick auf das Gameplay gewährt, welches in der Unreal Engine 5 entwickelt wurde.

Mit schnellen, herausfordernden Kämpfen und kolossalen Bosskämpfen reisen die Spieler durch die Parallelwelten der Lebenden und der Toten, um Adyr, den Dämonengott, zu stürzen.

Der neue Trailer, der musikalisch von Iron Maidens „Fear of the Dark“ untermalt wird, zeigt den Fans eine ganze Reihe neuer Gegner, wie einen dreiköpfigen Drachen bis hin zu Lava spuckenden Feuerriesen. Das Spiel kann ab heute vorbestellt werden und ist in drei Editionen erhältlich – Standard, Deluxe und Collector’s, wobei letztere eine 10-Zoll-Statue des Dark Crusader enthält.

Saul Gascon, Executive Producer bei HEXWORKS, kommentiert die Ankündigung: „Wir freuen uns sehr, das Veröffentlichungsdatum für Lords of the Fallen bekannt zu geben, ein Spiel, an dem unser talentiertes Team in den letzten Jahren liebevoll gearbeitet hat. Zur Feier des Tages gewähren wir einen tieferen Einblick in die Schrecken von Mournstead, einer fesselnden, düsteren Fantasy-Welt, die mit ihrer einzigartigen Zwei-Reiche-Mechanik selbst die mutigsten Spieler herausfordern wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler im Oktober ihre Umbral Lamp in die Hand nehmen und die vielen Geheimnisse entdecken, die hinter der Dunkelheit lauern.“

Die Standard Edition enthält:

Lords of the Fallen Spiel

Lords of the Fallen – 69,99 €

Die Deluxe Edition (physisch und digital) enthält:

Lords of the Fallen Spiel

Starterklasse Dark Crusader: Spieler erhalten die ikonische Ausrüstung der Dark Crusader, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, kompletter Rüstung und Amulett*

100-seitiges digitales Artbook: mit exklusiven Illustrationen aus der düsteren Welt von Lords of the Fallen

Digitaler Soundtrack: Kompletter OST, komponiert von Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen

3D-Modellbetrachter: Jedes Charaktermodell im Spiel lässt sich hierdurch in hochauflösenden Details betrachten

Lords of the Fallen Deluxe Edition – 79,99 €

Die Collector’s Edition (nur physisch) enthält:

Lords of the Fallen Spiel

10“ Dark Crusader-Figur: Fein detaillierte 10-Zoll-Figur des berühmten Kriegers

Metallvitrine: Metallvitrine, komplett mit LED-Stimmungsbeleuchtung und Fernbedienung zur Präsentation der Dark Crusader-Figur

Collector’s SteelBook: Mit einem exklusiven Design

Starterklasse Dark Crusader: Spieler erhalten die ikonische Ausrüstung der Dark Crusader, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, kompletter Rüstung und Amulett*

100-seitiges physisches Artbook: Mit exklusiven Illustrationen aus der düsteren Welt von Lords of the Fallen

Digitaler Soundtrack: Kompletter OST, komponiert von Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen

3D-Modellbetrachter: Jedes Charaktermodell im Spiel lässt sich hierdurch in hochauflösenden Details betrachten

Doppelseitige Poster & Art Cards

Zu jeder Vorbestellung gibt es außerdem exklusive Bronze-, Silber- und Gold-Rüstungstinkturen, 3x XP-Items, 5x HP-Items und 5x MP-items.

Alle Versionen könnt ihr hier miteinander vergleichen: