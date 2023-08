The Lords of the Fallen: Feedback der Spieler entscheidet über DLCs

Autor:, in / The Lords of the Fallen

Das Feedback der Community ist entscheidend, wenn es darum geht, Zusatzinhalte für The Lords of the Fallen zu entwickeln.

Es sind noch ein paar Monate, bis The Lords of the Fallen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und den PC erscheint.

Wie Spieler es gewohnt sind, sprechen Entwickler bereits im Vorfeld über mögliche Inhalte, die nach dem Release erscheinen könnten.

Ob es aber im Fall von The Lords of the Fallen später DLCs geben wird, das hängt ganz von der Community ab.,

Saul Gascon von Hexworks sagte dazu in einem Interview: „Wir haben mehrere Dinge im Sinn, die alle vom Feedback der Community abhängen werden – also davon, wie die Leute nach mehr fragen, richtig? Im Grunde müssen wir also vorausplanen, was unser ursprünglicher Plan ist, nämlich an der nächsten Version zu arbeiten. Aber wenn die Community nach mehr Inhalten fragt, werden wir uns vielleicht ein bisschen anstrengen, um mehr Inhalte für das Spiel zu erstellen, das wir jetzt, in diesem Jahr, auf den Markt bringen. Das wird sehr davon abhängen.“

Es sind also die Rückmeldungen der Community, die über zusätzliche Inhalte für das Spiel entscheiden werden. Kostenlose Updates wird es aber in jedem Fall geben, denn man wird The Lords of the Fallen sechs bis 12 Monate mit Updates und Verbesserungen unterstützen.

„Darüber hinaus werden wir die Leute nach der Veröffentlichung mit kostenlosen Updates unterstützen, z. B. mit Verbesserungen, Wünschen und Feedback. Wir werden das für mindestens sechs Monate bis zu einem Jahr nach dem Start tun, je nachdem, wie viele Anfragen wir erhalten. Das ist etwas, was wir auch nach der Markteinführung tun werden.“

Das Action-Rollenspiel von 2014 wird Freitag, den 13. Oktober 2023 erscheinen und kann ab sofort für Xbox vorbestellt werden.