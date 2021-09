The Medium: Bundle mit Observer und DARQ veröffentlicht

Autor:, in / The Medium

The Medium, Observer: System Redux und DARQ: Complete Edition sind jetzt im ultimativen Horror-Bundle erschienen.

Das ultimative Horror-Bundle bringt euch drei preisgekrönte Gruselerlebnisse mit The Medium, Observer: System Redux und DARQ: Complete Edition, optimiert für Xbox Series X/S und ausgerüstet mit Smart Delivery. Nach dem Kauf des Bundles können die Spiele auf der jeweiligen Seite heruntergeladen werden.

The Medium

Entdeckt ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Reist zu einem alten kommunistischen Resort und lüftet mit euren einzigartigen medialen Fähigkeiten verstörende Geheimnisse, löst Dual-Reality-Rätsel, überlebt Begegnungen mit bösen Geistern und erforscht zwei Welten gleichzeitig.

The Medium ist ein Psycho-Horrorspiel mit patentiertem Dual-Reality-Gameplay und einem Original-Soundtrack der Komponisten Arkadiusz Reikowski und Akira Yamaoka.

Observer: System Redux

Es ist das Jahr 2084. Werdet ein Neuraldetektiv in einer von Seuchen und Kriegen zerrütteten Cyberpunk-Welt und hackt euch in den Verstand anderer ein. Nutzt all ihre Gefühle, Gedanken oder Erinnerungen, um den Fall zu lösen und den schwer fassbaren Killer zu fangen.

Observer: System Redux ist die ultimative Vision des preisgekrönten Cyberpunk-Thrillers, neu aufgelegt und erweitert für die nächste Generation.

DARQ: Complete Edition

DARQ erzählt die Geschichte von Lloyd, einem Jungen dem bewusst wird, dass er träumt. Sein Traum verwandelt sich schnell in einen Albtraum aus dem er nicht entkommen kann. Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erkundet, lernt Lloyd wie er den Albtraum überleben kann, indem er die Gesetze der Physik zu seinem Gunsten manipuliert und sich damit das fließende Gewebe seiner Traumwelt zu eigen macht.

DARQ: Complete Edition ist die Komplettversion des die Schwerkraft verbiegenden Horror-Rätselspiels. Enthalten sind das Basisspiel DARQ sowie die DLCs „The Tower“ und „The Crypt“.

Hier gibt es den Launch Trailer zum ultimativen Horror-Bundle: