The Texas Chain Saw Massacre: Horrorspiel für Xbox, PlayStation und PC angekündigt

The Texas Chain Saw Massacre erscheint für Xbox, PlayStation und PC.

Gun Interactive, Schöpfer von Friday the 13th: The Game, und Sumo Nottingham freuen sich, The Texas Chain Saw Massacre ankündigen zu können, ein asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel für PC und Konsolen der neunten Generation. The Texas Chain Saw Massacre ist ein authentisches Spielerlebnis auf Basis des bahnbrechenden Films von 1974.

„Es ist kein Geheimnis, dass der Originalfilm The Texas Chain Saw Massacre wohl mein Lieblingshorrorfilm ist. Die Chance, sich mit dem Team von Gun in die Welt dieses Streifens zu stürzen und die Vision mit Sumo wahr werden zu lassen, war schon beinahe surreal. Ich kann es kaum erwarten, allen mehr von unserer Arbeit zu zeigen.“ Ronnie Hobbs, Creative Director bei Gun Interactive, zu The Texas Chain Saw Massacre „Wir sind unbeschreiblich aufgeregt, endlich enthüllen zu können, woran wir hier bei Sumo Nottingham schon länger arbeiten. Die Gelegenheit, die Welt von The Texas Chain Saw Massacre auferstehen zu lassen, war einfach unwiderstehlich. Der Kult-Klassiker schockiert und fasziniert seit über 40 Jahren, und auch die Entwicklung des Spiels lässt uns nicht los: Wir können es kaum erwarten, den alten und neuen Fans dieses authentische Erlebnis vorzustellen.“ Darren Campion, Executive Producer bei Sumo Nottingham zu The Texas Chain Saw Massacre

Gun Interactive mit Sitz in Kentucky ist Publisher und Kreativstudio für interaktive Unterhaltung. Hier arbeiten Branchenveteranen mit einmaligen Werdegängen zusammen, welche einander ergänzen. Die Leidenschaft für Horror und die Vision, dass Spieleentwicklung mehr als nur die Arbeit an einem Produkt ist, haben alle im Team gemeinsam: Erst die Kombination von Kunst, Design und Technik sorgt für packende Erlebnisse für Spieler auf der ganzen Welt. Die Mission von Gun ist es, authentische, interaktive Horrorabenteuer zu kreieren und Spieler wie Fans des Genres plattformübergreifend zu unterhalten.

Sumo Nottingham wurde 2016 gegründet und ist eins von elf Sumo-Digital-Studios. Branchenveteranen arbeiten mit den besten neuen Talenten zusammen, um innovative, packende Action- und Renntiteln für Konsolen and PC zu entwickeln. 2019 stellte das Studio Team Sonic Racing vor und arbeitet jetzt an einer vielfältigen Mischung neuer Projekte. Als Entwickler erfolgreicher Spiele aller Genres und für alle Plattformen ist Sumo Digital für seine Vielseitigkeit, seine proprietäre Technik und seine Kreativität bei einem großen Portfolio von Spielen für große Publisher bekannt.