The Witcher 3: Wild Hunt: Director verlässt CD Projekt

Der The Witcher 3: Wild Hunt Game Director Konrad Tomaszkiewicz hat CD Projekt verlassen, wie Bloomberg berichtet. Tomaszkiewicz wurde Mobbing am Arbeitsplatz vorgeworfen, wofür eine Untersuchung einberufen wurde. Nach den Vorwürfen meldete Tomaszkiewicz seinen Rücktritt an.

Während die Untersuchung zu dem Schluss kam, dass Tomaszkiewicz nicht schuldig an den Anschuldigungen war, räumte der Entwickler ein, dass sich die Leute unwohl fühlten, mit ihm zu arbeiten und entschuldigte sich „für all das böse Blut, das ich verursacht habe“.

Konrad Tomaszkiewicz war der Game Director bei The Witcher 3 sowie bei den Erweiterungen Hearts of Stone sowie Blood and Wine. Er arbeitete auch an Witcher 1&2 und war stellvertrender Director und Head of Production bei Cyberpunk 2077.