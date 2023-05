Ubisoft: Star Wars-Spiel könnte bis März 2024 erscheinen

Mit Assassin’s Creed Mirage, Skull and Bones, The Crew Motorfest, XDefiant, Avatar Frontiers of Pandora und einem großen, noch unangekündigtes Spiel hat Ubisoft derzeit gleich sechs vielversprechende Spiele in Arbeit, die noch vor April 2024 erscheinen sollen.

Laut einer, mit Ubisofts Plänen vertrauten Quelle soll es sich bei dem noch unangekündigten Projekt um das von Ubisoft Massive entwickelte Star Wars-Spiel handeln. Somit könnte Star Wars-Fans schon in weniger als einem Jahr neues Videospiel-Futter erwarten.

Andere Quellen berichteten allerdings zuletzt von einem schleppenden Fortschritt der Entwicklungsarbeiten, was eine baldige Veröffentlichung wiederum eher unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Die Entwicklung des intern als Project Helix bekannten Spiels wird von Creative Director Julian Gerighty geleitet, der zuvor an der The Division-Reihe arbeitete. Gerüchteweise soll der Titel mehrere Planeten bieten und Reisen zwischen diesen möglich sein.

Auf Nachfrage bei Ubisoft gab ein Sprecher lediglich an, dass man keine Gerüchte oder Spekulationen kommentieren würde. Möglicherweise könnten auf dem am 12. Juni stattfindenden Ubisoft Forward-Event neue Details zum Star Wars-Spiel veröffentlicht werden.