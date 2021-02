Xbox App: Achievements kommen offensichtlich zurück

Die Xbox App wurde radikal beschnitten und viele Funktionen entfernt. Dies ärgert Spieler und Fans gleichermaßen. Vor allem das Wegfallen der Achievements stößt vielen sauer auf.

Nun gibt es aber gute Neuigkeiten, denn wie der offizielle Twitter-Xbox-Account verkündet hat, arbeitet man daran, dass die Anzeige von Achievements zurückkehren wird. Ein exaktes Datum wurde aber nicht genannt.

Wie wir bereits berichtet haben, arbeitet Microsoft derzeit an „aufregenden neuen Funktionen„, die vielleicht auch die Achievements betreffen könnten.

We're working on it. Stay tuned!

— Xbox (@Xbox) February 23, 2021