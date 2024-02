Xbox Game Pass: Activision Blizzard-Spiele ab März

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft hat in einem klaren Business Update mit den ganzen Gerüchten aufgeräumt und mitgeteilt, dass die Spiele von Activision Blizzard schrittweise ab März im Xbox Game Pass veröffentlicht werden.

Wie wir bereits berichtet haben, wird am 28. März 2024 das höllische Diablo IV im Xbox Game Pass verfügbar sein und zementiert damit den Anfang einer neuen Ära für alle Abonnenten.

Darüber hinaus gibt es Berichte darüber, dass das neue Call of Duty-Spiel, das von Treyarch entwickelt wird, im Oktober veröffentlicht werden soll. Weitere Details oder eine offizielle Bestätigung dazu gab es bisher nicht. Außerdem stehen in den kommenden 24 Monaten 10 große Veröffentlichungen an und spannende neue Hardware soll Ende des Jahres vorgestellt werden.

Wer sich aber gefragt hat, wann die Spiele von Activision Blizzard nach der Übernahme im Xbox Game Pass-Abo landen werden, hat jetzt zumindest den Starttermin mit Diablo IV im Kalender.