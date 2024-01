Xbox Game Pass: Final Fantasy-Ableger landet offenbar im Abo

Bei der Developer Direct kündigte Square Enix einen neuen Teil der Man-Reihe rein. Der Final Fantasy Ableger wird im Sommer 2024 für Xbox und PC erscheinen.

Visions of Mana wird am Tage seiner Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass abrufbar sein. Das verraten zumindest mehrere versteckte Hinweise.

Wer nach Visions of Mana für Xbox googelt, der bekommt bei den ersten Ergebnissen, die zum Microsoft-Store verweisen, den Text „comming soon to Xbox Series X|S and Game Pass“.

Und auch im Quellcode des Spiels auf xbox.com ist Text hinterlegt, wonach das Spiel eindeutig am Tage seiner Veröffentlichung im Xbox Game Pass abrufbar sein wird.

Also the source code of the 'Visions of Mana' Xbox store web page says that it's coming to Game Pass

Credit to @Knoebelbroet for the find 👏 pic.twitter.com/xrRHXk1eHJ

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) January 27, 2024