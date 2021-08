Xbox Game Pass: Indie-Showcase mit zahlreichen Enthüllungen angekündigt

Microsoft hat offiziell angekündigt, dass am 10. August 2021 um 18:00 Uhr deutscher Zeit der zweite Indie-Showcase für Xbox stattfinden wird.

Microsoft verkündete dazu: „Während dieses Showcases werden wir wieder zahlreiche unabhängige Titel vorstellen, darunter brandneue Spieleankündigungen von Entwicklern und Publishern wie Rebellion, Chump Squad und anderen. Die Fans werden auch die Möglichkeit haben, das Neueste zu sehen und von Teams zu hören, die an The Artful Escape, OlliOlli World, Library of Ruina und RPG Time arbeiten, um nur einige zu nennen – und natürlich wäre eine ID@Xbox-Show nicht vollständig ohne einige Xbox Game Pass-Neuigkeiten und Ankündigungen! Ach ja, haben wir schon erwähnt, dass es auch einige Live-Demos von Spielen geben wird?“