Xbox Game Studios: Arkane Studios sucht Lead und Senior VFX-Artists

Die Arkane Studios suchen ab sofort Lead und Senior VFX-Artists in Austin Texas. Außerdem werden auch ein Level Architect, sowie ein Senior Character und Enviroment Artist gesucht.

Come work with @ArkaneStudios︕ Our Austin location is looking for ʟᴇᴀᴅ and ꜱᴇɴɪᴏʀ ᴠꜰx ᴀʀᴛɪꜱᴛꜱ Interested? More info here 👉 https://t.co/drTRpeNVD7#GameDev #GameJobs pic.twitter.com/guvZBtSKLX — michelle 🌼 ꜱᴏᴄɪᴀʟ ᴅɪꜱᴛᴀɴᴄɪɴɢ / ᴡꜰʜ 🏠 (@phofrenchie) May 6, 2021

Aus den Stellenausschreibungen geht leider nicht hervor, ob diese Stellen für ein neues AAA-Game gesucht werden oder ein bereits bestehendes unterstützen. Was daraus aber hervorgeht ist, was ihr mitbringen müsst, um angenommen zu werden.

So sind Erfahrungen mit VFX-Tools von Vorteil. Maya, Photoshop und After Effects solltet ihr auch im Schlaf beherrschen. Mehrjährige Erfahrung in dem Bereich könnte eure Chancen vermutlich erhöhen. Mit der Unreal Engine 4, Unity, oder der CryEngine müsst ihr schon gearbeitet haben. Für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein Demo-Reel Pflicht.

Wenn ihr euch für eine der Stellen interessiert, könnt ihr euch hier bewerben.