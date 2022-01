Xbox Game Studios: Diese Activision Blizzard Studios gehören jetzt Microsoft

Die Xbox Game Studios werden mit einer Übernahme von Activision Blizzard um 13 weitere Studios wachsen. Damit ihr euch einen ersten Überblick verschaffen könnt, gibt es hier eine Auflistung aller Studios, die nach der vollendeten Übernahme schon bald Microsoft gehören werden:

Activision Blizzard Studios

Activision Publishing Blizzard Entertainment Beenox Demonware Digital Legends High Moon Studios Infinity Ward King Digital Radical Entertainment Raven Software Sledgehammer Games Toys for Bob Treyarch

Des Weiteren gehört die Major League Gaming ebenfalls zu Activision Blizzard, was die weltweit größte eSports-Liga mit dem größten Publikum darstellt. Hier könnte ein weiterer Meilenstein für Spielmarken wie Call of Duty, Halo Infinite, Gears of War und Forza Motorsport und eSports-Fans auf der ganzen Welt in der Mache sein.