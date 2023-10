Xbox Series X: 100,- Euro Rabatt im November möglich

Autor:, in / Xbox Series X

Im November sind bei den Black Deals bekanntlich wieder zahlreiche Angebote in allen Bereichen zu erwarten. In diesem Jahr soll es auch einen Rabatt von 100,- Euro auf die Xbox Series X Konsole geben, wie billbil_kun via Deallabs berichtet.

Das Angebot für eine Xbox Series X soll demnach vom 20. bis 27. November 2023 gelten, wo die Konsole dann für 449 Euro statt 549 Euro zu haben sein wird. Man habe diese Aktion bereits bei zwei französischen Händlern gefunden und es ist davon auszugehen, dass es sich um eine von Microsoft organisierte Werbekampagne handelt, die für autorisierte Händler gilt. In dem Fall wäre das Angebot auch bei uns möglich.

Grundsätzlich empfiehlt es sich noch bis zur Black Deals-Woche abzuwarten, wo mit dicken Rabatten auch im Bereich Elektronik und Games zu rechnen ist.