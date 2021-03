Xbox Series X: Aaron Greenberg: Kein Xbox Event im März mit Elden Ring

Autor:, in / Xbox Series X

Im Internet haben sich hartnäckige Gerüchte verbreitet, die besagten, dass Microsoft im März 2021 ein erstes Gaming-Event für die Xbox veranstalten wurde. Dann kam noch das Gerücht, das gegen Ende März 2021 das neue Elden Ring gezeigt wird und schon war die Xbox Show am 23. März 2021 perfekt.

Nun räumt Aaron Greenberg mit diesen ganzen Gerüchten auf und gibt bekannt, dass es in naher Zukunft kein Xbox Event geben wird – und auch Elden Ring nicht dabei sein wird, bei dem was Microsoft so geplant hat.

„Nur um die Erwartungen festzulegen: Das wird nicht passieren. Es gibt immer wieder Dinge, die wir in Arbeit haben, aber nichts, was in Kürze kommt und Spielankündigungen oder Weltpremieren wie diese [Elden Ring] beinhalten würde.“

Xbox-Fans müssen also weiter hoffen und die Daumen drücken, dass Microsoft schon bald den Mantel des Schweigens ablegt und erste Shows für das Jahr 2021 ankündigen wird.