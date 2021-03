E3 2021: Veranstaltung in Los Angeles offiziell abgesagt

In einem neuen Bericht, der vom Vorstand der „Los Angeles Convention and Tourism Development Commission“ veröffentlicht wurde, wird die E3 2021 als „abgesagtes Live-Event“ aufgeführt.

Wie von VGC entdeckt, heißt es in einem neuen Bericht, der vom „Board of Los Angeles Convention and Tourism Development Commission“ veröffentlicht wurde, dass die E3 2021 als Live-Event abgesagt ist und dass die Stadt „mit dem Produktionsteam an Übertragungsoptionen bei LA Live/LACC arbeitet.“ Außerdem arbeitet sie mit der ESA an Lizenzen für 2022 und 2023.

Die E3 2021 findet also nicht in seiner Ursprungsform statt und wird kein Live-Event, bzw. eine Messe für Besucher sein.