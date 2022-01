Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen nächste Woche KW 04/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Cannibal Cuisine (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. Januar 2022

Cannibal Cuisine für 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Reverie Knights Tactics – 25. Januar 2022

Reverie Knights Tactics für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gav-Gav Odyssey – 25. Januar 2022

Gav-Gav Odyssey für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Summertime Madness (Optimiert für Xbox One X) – 25. Januar 2022

Summertime Madness für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 14,99 Euro.

Cake Invaders (Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. Januar 2022

Cake Invaders im Microsoft Store kaufen.

Cogen: Sword of Rewind – 26. Januar 2022

Cogen: Sword of Rewind für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored (Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. Januar 2022

S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored für reduzierte 12,14 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis lautet 13,49 Euro.

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – 26. Januar 2022

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 für reduzierte 20,44 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Spiel 22,49 Euro.

Active Neurons – Puzzle Game (Xbox Series X|S) – 27. Januar 2022

Active Neurons – Puzzle Game für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 4,99 Euro.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Xbox Game Pass) – 27. Januar 2022

Vagante – 27. Januar 2022

Vagante im Microsoft Store kaufen.

Super Onion Boy 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. Januar 2022

Super Onion Boy 2 im Microsoft Store kaufen.

Re:Turn 2 – Runaway – 28. Januar 2022