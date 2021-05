Xbox Series X: Dolby Vision für Xbox Insider wird ausgerollt

Major Nelson zwitschert heute, dass Xbox Insider, die eine Xbox Series X oder Xbox Series S Konsole besitzen, das Feature Dolby Vision noch in dieser Woche testen können.

Weitere Details wurden nicht genannt.

Bereits im März haben einige Xbox Insider das Dolby Vision-Feature auf ihrer Konsole entdeckt.

Get ready to transform your gaming experience with full-spectrum visuals! Rolling out to Xbox Insiders this week: Dolby Vision for gaming on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/iU2RktHvPG

— Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) May 14, 2021