Xbox Series X: Level Infinite präsentiert vier Spiele beim Summer Game Fest

Level Infinite kündigt sein spannendes Aufgebot an Spielen für das Summer Game Fest Kick-Off und die Play Days an: Als Teil des Kick-Offs werden neue Trailer von Nightingale von Inflexion Games, Warhammer 40,000: Darktide von Flatshark und Metal: Hellsinger von Funcom gezeigt.

Zu den drei Spielen gesellt sich mit einer Demo auch Tower of Fantasy und bietet Interviews mit Teilen des Entwicklerteams beim Summer Game Fest Play Days-Event.

„Das Summer Game Fest bietet eine exzellente Möglichkeit für Level Infinite, um die großartigen Produkte unserer unglaublich talentierten Familie an Spieleentwicklern zu zeigen”, sagt Pete Smith, Vice President of Partnerships bei Level Infinite. „Diese Spiele stellen die Fähigkeiten unserer Spielestudios vor und zeigen unsere Hingabe an ein hervorragendes Spieleerlebnis auf allen Plattformen, wie PC, Konsolen und Mobile.“

Nightingale, entwickelt und veröffentlicht von Inflexion Gamess, bietet ein Survival-Crafting-Spiel in einer offenen Welt mit einem viktorianischen Fantasy-Setting, die mit anderen Spielern geteilt wird.

Spieler reisen durch Portale, hinter denen Abenteuer und Geheimnisse in einer Reihe an wunderschönen und gefährlichen Welten warten. Nightingale erscheint später dieses Jahr im PC Early Access. Mehr Informationen gibt es unter https://www.playnightingale.com/.

Warhammer 40,000: Darktide, entwickelt und veröffentlicht von Fatshark, ist ein intensives Vier-Spieler-Koop-Action-Spiel, angesiedelt in der Stadt Tertium. Das heiß erwartete Spiel folgt dem preisgekrönten Vermintide-Franchise und lässt Spieler gemeinsam mit ihren Freunden gegen Horden an Gegnern kämpfen.

Seit der Ankündigung ist der Titel ein fester Bestandteil der Steam Top der meistgewünschten Spiele. Warhammer 40,000: Darktide ist ab dem 13. September für PC und Xbox Series X|S verfügbar, mehr Informationen gibt es unter https://www.playdarktide.com/.

Metal Hellsinger ist ein Rythmus-Shooter mit der Kraft des Metal und wird von The Outsiders entwickelt und von Funcom veröffentlicht. Spieler kämpfen sich durch die Hölle zur Musik von einigen der größten Künstler im Metal-Genre wie Serj Tankian (System of A Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God) und viele mehr.

Eine Demo-Version ist ab sofort für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 verfügbar, das Spiel erscheint am 15. September. Mehr Informationen zu Metal: Hellsinger gibt es unter https://www.metalhellsinger.com/.

Tower of Fantasy ist ein Crossplatform-Open-World-Action-RPG, angesiedelt in einem Sci-Fi-Setting im Anime-Stil. Das Spiel wird entwickelt von Hotta Studio und veröffentlicht von Level Infinite und bietet eine immersive offene Welt, Koop-Gruppen- und Solo-Abenteurer, freie Charakter-Progression, einzigartige Simulakren und ein episches Kampfsystem, das es Spielern erlaubt, spontan zwischen Waffen und Kampfstilen zu wechseln.

Tower of Fantasy soll 2022 für PC und Mobilgeräte erscheinen. Mehr Informationen zum Titel gibt es unter https://www.toweroffantasy-global.com/en/home.html.