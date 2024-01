Xbox Series X: Liste aller Xbox Release-Termine aktualisiert

Die XboxDynasty Liste mit allen Xbox Release-Terminen findet ihr in der Navigation unter „GAMES > Release-Termine“ und genau diese Liste wurde heute von uns mit allen neuen verfügbaren Daten aktualisiert.

Klickt einfach auf den folgenden Link und sagt uns in den Kommentaren, auf welche Spiele ihr euch dieses Jahr schon freut.

In der Release-Termine-Auflistung findet ihr das Veröffentlichungsdatum und mehrere Buttons. Der Microsoft Store Button führt euch direkt zum Xbox Store, damit ihr das Spiel kaufen oder vorbestellen könnt. Mit einem Klick auf den Amazon Button gelangt ihr zu den Angeboten des Online-Shops passend zum Spiel.

Überdies könnt ihr mit einem Klick auf das Cover oder den Button „Zum Spiel“ die Übersichtsseite des Spiels auf XboxDynasty aufrufen. Dort findet ihr weitere News, Screenshots und mehr zum Spiel, wenn vorhanden. Sollten wir keine News zum Spiel haben, werden euch die aktuellsten News angezeigt. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Die Spielübersichtsseite hier auf XboxDynasty gibt es zu jedem Spiel und jedem Produkt. Ihr könnt die Übersichtsseite in jeder News unkompliziert mit einem Klick auf das Beitragsbild oder den Spielnamen in der Überschrift erreichen. Die Übersichtsseite bietet euch zudem in der Sidebar eine weitere Möglichkeit in den Microsoft Store zu wechseln, falls euch das Spiel interessieren sollte.