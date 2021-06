Xbox Series X: Neue Spielcover-Designs bestätigt

Die Verpackungen für Spiele auf der Xbox Series X/S werden aktualisiert. Microsoft bestätigte auf Anfrage von VGC, dass im Laufe des Jahres die neuen Spielcover-Designs eingeführt werden sollen.

Die neuen Cover werden so aussehen:

Die alte Version sah so aus:

In der Vergangenheit wurde Microsoft oftmals dafür kritisiert, dass die Next-Gen-Spielcover nur so mit Logo und Hinweisen überladen wurden. Dies will man in der aktualisierten Fassung beseitigen und das Spielcover an sich etwas aufgeräumter wirken lassen.