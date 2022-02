Xbox Series X: Remaster-Versionen für mehrere Marken geplant

Autor:, in / Xbox Series X

Nicht erst seit der Übernahme von Bethesda und Activision verfügt Microsoft über ein breit gefächertes Angebot an starken eigenen Marken.

Ältere Ableger von Halo, Gears of War, Fallout und anderen Spielreihen haben bereits einige Jahre auf dem Buckel und sind trotz großem Nostalgiefaktor teilweise nicht mehr zeitgemäß. Das könnte sich möglicherweise bald ändern.

Wie der Videospieljournalist Jeff Grubb in der neusten Premium-Ausgabe seines Podcasts berichtet, plant Microsoft alle großen hauseigenen Marken zu remastern und in einer Legendary-Sammlung zusammenzupacken. Als erste Kandidaten nennt er Gears of War und Fallout:

„Sie planen, alle großen Microsoft-Marken zu remastern. Ich denke, Gears wird wahrscheinlich erscheinen, Fallout wird irgendwann eine Legendary Edition bekommen, ich weiß nicht, ob es bald passieren wird, aber es steht auf der Liste.“

Zu welchem Microsoft-Titel würdet ihr euch eine Remaster-Version für aktuelle Systeme wünschen?

Bereits vor rund acht Jahren haben wir die Fan-Aktion zur „Marcus Fenix Collection“ unterstützt, was wäre euer Wunsch?