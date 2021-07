Xbox Series X: Spencer von DualSense begeistert, ähnliche Features für Xbox möglich

Schon in der Vergangenheit überarbeitete Microsoft kontinuierlich die Controller der Xbox One und fügte ihnen neue Funktionen hinzu. So wurde dem Gamepad nach einer gewissen Zeit zum Beispiel ein Klinkenanschluss und später Bluetooth spendiert.

Laut Xbox-Chef Phil Spencer ist es wahrscheinlich, dass dies auch bei den aktuellen Xbox Series X|S-Controllern geschieht, an denen nur kleine Änderungen am Design und Verbesserungen unter der Haube vorgenommen wurden. Dabei findet er lobende Worte für den DualSense-Controller von Sony und deutet an, dass dessen Funktionen als Inspiration dienen könnten. Anderes maßgeschneidertes Zubehör wie VR-Headsets sind hingegen eher unwahrscheinlich.

„Wenn ich über unsere Hardware-Roadmap nachdenke, bin ich wirklich begeistert von der Entwicklung von Liz Hamrens Team und der Arbeit, die sie geleistet haben“, sagte er im aktuellen Kinda Funny Gamescast (via VGC). „Wir denken definitiv über verschiedene Arten von Geräten nach, die mehr Spiele an mehr Orte bringen können. Wahrscheinlich werden wir etwas am Controller arbeiten. Ich denke, dass sie bei Sony gute Arbeit mit ihrem Controller geleistet haben, und wir schauen uns einiges davon an und [denken], dass es Dinge gibt, die wir tun sollten.“ „Aber [wir sind] wahrscheinlich gerade nicht in der Lage, maßgeschneidertes Zubehör zu entwickeln“, fügte er hinzu. „Wir schauen uns einfach an, was bei Windows und anderswo passiert und sehen, ob es eine einzigartige Gelegenheit für uns gibt. Im Moment glaube ich nicht, dass es etwas gibt, das für mich offensichtlich ist.“

Auf die Frage, ob es wahrscheinlich ist, dass Xbox mit eigener Peripherie in den VR- oder AR-Bereich einsteigt, sagte Spencer, dass dies nichts sei, was man plane.