Call of Duty: Warzone: Saison 4 Reloaded startet heute

Neben vielen Neuerungen kommen Call of Duty’s Zombie-Horden in „Mauer der Toten“ auch nach Berlin.

Call of Duty Saison 4 Reloaded startet heute und enthält jede Menge neue Inhalte, Waffen, Perks und mehr für Black Ops Cold War und Warzone.

Das neueste rundenbasierte Zombies-Erlebnis sowie eine klassische Mehrspielerkarte und neue Modi sind in Black Ops Cold War in Sichtweite, während Warzone den brandneuen zielbasierten Modus „Ladung“ und andere Meta-verändernde Updates bekommt.

Die neue rundenbasierte Zombies-Karte: „Mauer der Toten“ bringt eine völlig neue War-Zombies-Erfahrung ins Spiel. „Mauer der Toten“ setzt nach den Geschehnissen von „Operation Ausmerzung“ an und ist das nächste rundenbasierte Zombies-Erlebnis von Entwickler Treyarch.

Die Spieler finden sich im vom Krieg zerrissenen Berlin wieder, wo sie die furchterregenden Untoten mit einer neuen Wunderwaffe bekämpfen und die riesige neue Karte erkunden können.

In Warzone gibt es nun einen neuen zielbasierten Modus: „Ladung“. Inspiriert durch frühere, traditionelle Call of Duty-Spielmodi wie den aus Call of Duty: WWII bekannten „Kriegsmodus“, streiten in „Ladung“ zwei Teams mit je 20 Spielern um extrem wichtige Geheimdaten, auf die durch Satellitenteile zugegriffen werden kann, die auf Fahrzeugen über die Karte transportiert werden. Es ist ein Rennen gegen die Zeit und ein riesiger, Action-geladener Kampf.

In Warzone ist zudem mit einem Bauplanblitz zu rechnen, bei dem sich die Spieler viele Baupläne vorheriger Saisons verdienen können. Außerdem werden die roten Türen noch mysteriöser, es gibt eine neue Abschussserie (ein extrem seltenes Geschütz) und endlich auch die Verschenken-Funktion für den Battle Pass und Shop-Bundles aus dem Black Ops Cold War.